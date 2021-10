Blason à redorer : Facebook veut changer de nom

La firme de Mark Zuckerberg va dévoiler une nouvelle marque reflétant davantage son métavers en cours de construction, selon le site spécialisé TheVerge.

Mark Zuckerberg devrait dévoiler une nouvelle marque qui chapeautera les différents services de Facebook. L’annonce interviendrait au plus tard le 28 octobre lors de la conférence annuelle Connect qu’il consacre à la réalité augmentée et virtuelle. Largement écornée par des scandales à répétition, la marque Facebook ne serait ainsi plus que l’un des services aux côtés d’Instagram et WhatsApp.