Big Tech : Facebook veut devenir un réseau de quartier

La firme de Mark Zuckerberg ambitionne de renforcer les relations de proximité avec une déclinaison de son réseau social.

Facebook se voit désormais jouer un rôle actif dans les communautés locales. La firme de Menlo Park teste la déclinaison Neighbourhoods de son réseau social. Les utilisateurs sont censés retrouver facilement des voisins ayant des intérêts communs, découvrir des groupes et des entreprises locales, participer à des sondages, ainsi que recevoir et offrir de l’aide au sein de leur communauté. Certains habitués de Facebook ont déjà mis à profit des groupes pour ce genre de services, mais Neighborhoods centralise toutes ces informations en un seul endroit. Il faut avoir au moins 18 ans pour utiliser ce nouvel outil facultatif et obligatoirement partager sa localisation pour justifier son appartenance à un quartier. Les utilisateurs peuvent également endosser différents rôles de «héros» comme «animateur social», «assistant» et autre «hôte».