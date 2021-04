Internet - Facebook veut encore moins de politique pour ses utilisateurs

Le groupe californien utilise depuis 2019 ce genre de sondages pour «mieux comprendre quels amis, pages et groupes sont plus importants aux yeux des gens», explique Aastha Gupta, une directrice de la plateforme, dans un communiqué. «Les algorithmes de classement sont mis à jour en fonction des réponses». «Nous entendons de plus en plus que les utilisateurs estiment voir trop de contenus sur la politique», ajoute-t-elle.