Réseaux sociaux : Facebook veut limiter le partage d’articles non lus

Le réseau social suit les traces de Twitter en testant une nouvelle fonctionnalité qui incite ses membres à lire un contenu avant de le partager.

«À partir d’aujourd’hui, nous testons un moyen de promouvoir un partage plus éclairé des articles d’actualité. Si vous souhaitez partager le lien d’un article d’actualité que vous n’avez pas ouvert, nous afficherons un avertissement vous encourageant à l’ouvrir et à le lire avant de le partager avec d’autres personnes», a écrit le réseau social aux plus de 2 milliards de membres.