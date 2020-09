Réseaux sociaux : Facebook vise les groupes haineux

À l’approche de l’élection présidentielle américaine, le réseau social multiplie les annonces pour faire part de son activisme face aux groupes violents ou trompeurs.

L’accès aux groupes de nature violente va également être restreint dans l’outil de recherche et leur contenu apparaîtra de moins en moins fréquemment dans le fil d’actualité des usagers. En cas de menace de passage à l’acte, même s’il s’agit de symboles ou de termes voilés, ces groupes seront directement supprimés.

«Espace positif»

Concernant les groupes traitant de questions de santé, «ils peuvent représenter un espace positif pour donner et recevoir du soutien lors de périodes difficiles de la vie», reconnaît Tom Alison, vice-président de l’ingénierie chez Facebook, dans un article de blog. «En même temps, il est crucial que les gens obtiennent des informations médicales de la part de sources qui font autorité», rappelle Tom Alison.

Parmi les autres mesures, Facebook va archiver les groupes n’ayant pas d’administrateur et interdire aux administrateurs et modérateurs de groupes supprimés d’en créer de nouveaux «pendant un certain temps.»