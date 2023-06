Football: Fâché contre son coach, Courtois sèche un déplacement avec la Belgique

«Après le match, Thibaut a soudainement voulu me parler et m'a dit qu'il rentrait chez lui parce qu'il était déçu et qu'il se sentait insulté, a expliqué le sélectionneur, Domenico Tedesco, lundi soir en conférence de presse. À mes yeux, c'est le meilleur gardien du monde. Je l'apprécie, en tant que gardien mais aussi en tant qu'être humain. Je suis surpris et choqué qu'il se soit senti offensé et déçu.» «En mars, nous avons décidé que Kevin serait le capitaine, qu'il y aurait deux vice-capitaines: Lukaku et Courtois. Je leur ai parlé avant le match, au vu de l'absence de Kevin. Pour l'Autriche c'était Lukaku, et pour l'Estonie c'était Courtois. Ce dernier m'a dit immédiatement après le match qu'il n'était plus d'accord», a conclu Tedesco, qui se serait sans doute bien passé de cette affaire.