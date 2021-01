Un long conflit de voisinage a pris une sale tournure en mai 2019: un sexagénaire aurait tiré sur deux chevaux avec une carabine à air comprimé. Plusieurs impacts ont été relevés. L’homme est président d’un groupe de chant et propriétaire du chalet où ont lieu les répétitions. L’incident de mai, lui, n’est qu’un des épisodes de la querelle opposant ce sexagénaire aux exploitants successifs d’une ferme dotée d’un centre équestre.

L’arrivée d’une nouvelle gestionnaire, en 2018, n’a rien changé. Il faut dire que le chalet, qui ne peut être habité en permanence, est situé au milieu des terres de la ferme. Impossible de s’éviter. Le locataire du chalet conteste la présence des chevaux ainsi que le droit de passage pour les cavaliers. La dernière des multiples procédures de ce dossier a valu au sexagénaire une inculpation, notamment pour violence envers les animaux, violation de domicile et voies de fait. Il aurait par exemple fermé les portails du domaine, empêchant les équidés de rentrer et d’accéder à l’eau. Des animaux se seraient blessés en forçant le passage pour revenir à leur box. L’individu s’en serait aussi pris physiquement à l’exploitante, qu’il aurait fait chuter et dont il aurait arraché le téléphone avant de le jeter dans la neige.