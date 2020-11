Jeux vidéo : Fâché, Sony a banni à vie des possesseurs de PS5

Des joueurs ont été sanctionnés pour avoir débloqué l’accès à un catalogue de jeux offerts avec la nouvelle console.

Sacré jeu de l’année en 2018, «God of War» fait partie des 20 titres de la PlayStation Plus Collection.

La PlayStation Plus Collection, accordée automatiquement à tous les abonnés au service PlayStation Plus sur la nouvelle console PS5, a fait des envieux chez certains possesseurs de la précédente PS4. Ce privilège donne en effet accès à vingt jeux à succès issus du catalogue de l’avant-dernière console de Sony. Parmi eux, des exclusivités comme «God of War», «Bloodborne», «The Last of Us: Remastered», mais aussi des jeux multiplateforme tels que «Resident Evil 7» ou «Batman: Arkham Knight».