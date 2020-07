Représailles

Fâchée d’être «blacklistée» par la Suisse, la Suède se venge

Encore considérée comme zone à risque par la Suisse, la Suède a décidé de déconseiller à ses citoyens de se rendre sur le sol helvétique.

Contrairement à ses voisins européens, la Suède a refusé d’imposer un confinement à ses citoyens pour endiguer la pandémie du coronavirus. Le gouvernement espérait ainsi atteindre l’immunité collective. Or, à l’heure actuelle, le pays fait face désormais à un nombre quasi record de nouveaux cas de Covid-19, dans l'Union européenne. Parmi les 27, le royaume nordique pointe ces deux dernières semaines, à la peu enviée deuxième place des nouveaux cas par million d'habitants enregistrés, derrière le Luxembourg, selon les données compilées par l'AFP . Le pays compte environ 80’000 cas et plus de 5000 décès. Et bien que le nombre de contaminations ait récemment diminué d’après les autorités, la Suède est toujours considérée comme zone à risque en Suisse. Toute personne arrivant de ce pays scandinave doit se mettre en quarantaine pendant dix jours.