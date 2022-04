Offre dégradée : Fâchés, les cantons romands renvoient leur copie aux CFF

Après avoir été consultés par la régie fédérale sur l’horaire 2024, les responsables des transports refusent d’entrer en matière.

Temps de parours rallongés, correspondances rompues ou encore arrêts régionaux moins desservis. Voilà ce qu’ont proposé les CFF aux régions de Suisse occidentale afin de résorber les nombreux retards. Le projet d’horaire 2024 présenté par la régie publique aux cantons romands fin mars est resté en travers de la gorge des principaux concernés. Dans un communiqué de presse au ton plus que sec, la Conférence des transports de Suisse occidentale (CTSO) a annoncé vendredi s’être réunie en séance extraordinaire. Résultat: elle «a décidé unanimement de ne pas entrer en matière sur le projet présenté et renvoie la copie aux CFF». Une décision qui fait écho à un document confidentiel de la régie, dévoilé vendredi (cf. encadré).

Main tendue

Les reponsables romands tendent néanmoins une main aux Chemins de fer fédéraux. Ils ont indiqué vouloir «ouvrir le dialogue pour étudier ensemble des solutions réalistes pour la Suisse occidentale en prenant en compte les attentes des clients et les objectifs de croissance de la part modale des transports publics». La CTSO a informé avoir mis en place une cellule de planification intercantonale qui devrait «présenter une position unie et réactive et permettre une recherche de solution commune et rapide avec les CFF».