Une démonstration est annoncée aux douanes lundi. VQH

Si rien ne bouge, les taxis du Genevois français pourraient être à l’arrêt lundi prochain. Depuis des mois, ils dénoncent un durcissement des contrôles opérés par les autorités du canton de Genève, alors que régnait auparavant, d’après eux, une certaine souplesse. Un changement de pratique qui, selon les chauffeurs, impacte leur activité. Les accords bilatéraux permettent aux taxis français d’opérer en Suisse 90 jours par année, pour autant qu’ils en fassent la demande huit jours avant la course. Selon un communiqué du Pôle métropolitain du Genevois français, depuis le 1er avril, Genève applique strictement ces règles. Christian Dupessey, président du pôle, appelle «les autorités françaises, fédérales et genevoises à agir avec pragmatisme et dans l’esprit du Grand Genève. Il est fondamental de trouver rapidement un accord positif pour notre bassin de vie transfrontalier».

Un décompte minuté

Les taximen ont mis en ligne une pétition munie de quelques centaines de signatures. Ils relèvent que le respect de la limitation des 90 jours équivaut à arrêter l’activité au 31 mars de chaque année. De facto, les clients souhaitant se rendre en France devraient changer de taxi à la frontière. Les chauffeurs revendiquent l’annulation de la limitation du temps de travail en Suisse et de l’obligation d’annonce de huit jours. Comme solution alternative, ils proposent un décompte par temps passé sur le territoire helvétique plutôt que par jour. Ainsi, une course compterait pour une heure ou deux et pas pour un jour. Ils annoncent une mobilisation aux douanes de Bardonnex, Vallard, Ferney-Voltaire et Veigy-Foncenex lundi de 6h30 à 19h00.

Pas de changement