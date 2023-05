Football: Facile vainqueur d’Aarau, Servette retrouvera Saint-Gall en demies

Servette n’est plus qu’à deux marches de retrouver son trône. Les Genevoises, victorieuses 0-4 à l’aller, n’ont pas eu à forcer leur talent pour valider leur billet pour le dernier carré. Samedi à la Fontenette, elles se sont imposées 8-1 contre Aarau, au terme d’un duel à sens unique. En demi-finales, les Grenat retrouveront Saint-Gall, contre qui elles ont remporté la finale de la Coupe de Suisse il y a deux semaines.

Un faux rythme avant le 1-1

Après des occasions pour Maéva Clémaron (2e) et Imane Saoud (5e), l’internationale polonaise a profité d’un admirable changement de jeu d’Élodie Nakkach pour se présenter seule face à Noemi Benz et remporter son duel (15e). L’attaquante de 21 ans a ensuite eu deux opportunités de doubler la mise, mais la gardienne internationale des M19 a mis son veto (24e et 25e). Ce n’était que partie remise.