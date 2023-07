Coupe du monde féminine 2023: Facile victoire des Brésiliennes contre Panama

L’hypothèse d’une deuxième place est à craindre: elle aboutirait probablement à un huitième de finale face aux redoutées Allemandes, victorieuses 6-0 du Maroc un peu plus tôt lundi.

Triplé de Ary Borges

Dans un groupe F où la différence de but pourrait valoir cher, les Brésiliennes ont réussi leur pari, avec une joueuse dans un état de grâce: l’attaquante Ary Borges.

La joueuse de Louisville dans le championnat américain a inscrit un triplé (19e, 39e, 70e), mais son plus beau geste fut cette superbe passe décisive pour Beatriz (48e) sur l’autre but de la Seleçao féminine, l’un des plus jolis de ce début de Mondial. Elle prend la tête du classement des buteuses.