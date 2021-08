Suisse : Faciliter l’accueil des Afghans n’est «pas possible pour l’instant»

Le Conseil fédéral a fait le point sur la situation en Afghanistan, mercredi. Des employés afghans vont être accueillis en Suisse. Pour les autres, les règles ne changent pas.

En résumé, la Confédération donne la priorité aux ressortissants helvétiques et aux employés afghans engagés par la Suisse dans les missions humanitaires sur place. Ignazio Cassis a d’abord précisé que le personnel du bureau de la Direction du développement et de la coopération (DDC) à Kaboul est arrivé mardi en Suisse. «Ils sont rentrés et vont bien», a-t-il précisé. La Suisse va aussi rapatrier des employés de la coopération internationale et leur famille, environ 230 personnes au total.