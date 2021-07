Zurich : Facture salée après avoir été sauvés sur la Limmat

Trois jeunes avaient été secourus sur la rivière zurichoise alors qu’il était interdit d’y naviguer. Entre sauvetage et amende, les frais s’accumulent.

De l’imprudence et de la chance: trois jeunes de 21 à 25 ans s’étaient aventurés sur la Limmat en bateau pneumatique début juillet, malgré l’interdiction de navigation décrétée par les autorités en raison de la montée des eaux et du débit de la rivière. Ils s’étaient retrouvés en mauvaise posture et avaient été sauvés in extremis par les secours, qui avaient déployé deux ambulances et un médecin urgentiste.