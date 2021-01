via REUTERS

Sa bataille a été vaine et de courte durée: le tribunal a rejeté sa plainte début décembre. Cerise sur le gâteau: la justice lui a fait parvenir une facture de près de 4700 francs. Sur le Net, le Zurichois concède avoir été «naïf». Il ajoute aussi: «Je suis à deux doigts de vomir en lisant ce jugement.»

L’Alémanique était pourtant persuadé de ses arguments. Dans sa plainte, il avait notamment affirmé: «Des politiciens suisses, des fonctionnaires de l’armée, des représentants de grosses industries, des représentants de la presse et des géants de la technologie se sont réunis en 2019, en douce. C’est à ce moment-là que le complot aurait pu être planifié.» Le Zurichois est par ailleurs convaincu que les masques font en sorte que les gens ont peur les uns des autres et que c’est cela qui les rend malades. Et selon lui, les tests de dépistage ne fonctionnent pas.