Genève: Facture salée pour un faux plombier qui volait des aînés

«Elle n’ose plus prendre son courrier»

Dans son réquisitoire, le procureur a relevé «l’impact psychologique violent» des faits sur les victimes, essentiellement des femmes vivant seules, avec une moyenne d’âge de 81 ans, et dont la plus âgée avait 94 ans. «Elles ne se sentent plus en confiance», a rapporté le représentant du Parquet. Il a évoqué une dame qui «n’ose plus descendre à sa boîte aux lettres» ou une autre chez qui «on doit frapper trois fois avant qu’elle ouvre, un parapluie en main».