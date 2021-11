Pully (VD) : Facture sociale: la Ville retient 10 millions de francs

Comme l’an dernier, les autorités de Pully ont décidé de ne pas verser le 4e acompte, afin de protester contre la répartition entre canton et commune.

Un protocole d’accord entre le Conseil d’État et l’Union des Communes Vaudoises (UCV) pour la répartition de la facture sociale avait été validé le 17 septembre 2020. La Municipalité de Pully s’y était opposée, étant d’avis que le montant dévolu aux communes était trop élevé. De plus, selon elle, le déploiement en 2028 des pleins effets du rééquilibrage à hauteur d’un montant fixe et pérenne de 150 millions est insuffisant et trop tardif.