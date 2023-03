Vaud: Facture sociale: les communes vont payer moins dès 2026

Le canton de Vaud (ici de d. à g. les conseillers d’Etat Isabelle Moret, Vassilis Venizelos et Christelle Luisier Brodard) a trouvé un accord avec les communes pour une meilleure répartition de la facture sociale.

Le Conseil d’Etat, l’Union des Communes Vaudoises (UCV) et l’Association de communes vaudoises (AdCV) ont rendu public, jeudi, un accord tripartite pour une nouvelle péréquation intercommunale. Cet accord prévoit «une nette diminution, dès 2026, de la participation des communes aux augmentations des dépenses sociales».

Plusieurs changements notoires sont prévus: une réduction des disparités de capacité financière entre les communes, répartition de certaines factures cantonales en fonction de la population, et non plus selon la capacité financière des communes. La part de l’Etat dans les dépenses sociales va passer de 66,6% à 83% dès l’entrée en vigueur prévue vers 2026.