Sierre (VS) : Faillite à 100 millions de francs: ce sera de la prison ferme

Le Tribunal de Sierre a condamné à 5 ans de prison, un homme d’affaires français responsable d’une faillite à hauteur de 100 millions de francs en Valais.

Abus de confiance, banqueroute frauduleuse et diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers: le Tribunal de district de Sierre a retenu la majeure partie des chefs d’accusation dont a dû répondre un homme d’affaires à la suite d’une faillite à hauteur de plus de 100 millions de francs. Condamné à cinq ans de prison ferme, l’homme domicilié à Lens (VS) au moment des faits a été acquitté de l’accusation de faux dans les titres. Son avocat, Me Stéphane Jordan, pourrait faire appel, selon «Le Nouvelliste». Actuellement en Russie, l’homme n’avait pas assisté à son procès.