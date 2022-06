Berne: Faire baisser les primes: un contre-projet prometteur

Pour 40% des assurés aux revenus les plus faibles

2,2 milliards de plus

Une hausse de 8% à l’automne

«Est-ce trop? a demandé Benjamin Roduit (C/VS), rapporteur de la commission. Non, si on s’engage à faire aboutir le plus rapidement possible d’autres réformes… Non encore, si l’on considère que cet automne, les citoyens, tous assurés et contribuables comme vous et moi, devront faire face à une hausse des primes d’environ 8%, à l’augmentation du prix de l’essence et de l’électricité et probablement à une forte inflation».