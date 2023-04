Faire chambre à part n’est pas forcément mauvais pour le couple

Pour de nombreux couples, s'endormir blottis dans les bras l’un de l’autre et se réveiller ensemble le matin est la représentation idéale. Mais ils sont toujours plus nombreux à opter pour le sleep divorce (divorce du sommeil) et ne dorment pas seulement dans des lits séparés, mais font carrément chambre à part. Alors que pour les uns, «c'est le début de la fin», d'autres parlent de «la meilleure décision de notre vie».

Pour certains, faire chambre à part est la solution idéale. Pexels/Vlada Karpovich

«Faire chambre à part n’est pas forcément mauvais signe pour la relation d’un couple. Ce qui est déterminant, ce sont les motifs et la manière dont le couple gère la situation», explique Julien Haas, coach en relations amoureuses.

Les femmes dorment mieux seules

L’une des raisons les plus fréquemment citées pour dormir séparément est la meilleure qualité de sommeil. Si l’un des partenaires ronfle, grince des dents ou a un rythme de sommeil très différent, cela peut perturber le sommeil.

Une étude de l’université de Vienne est en outre arrivée à la conclusion que les femmes en particulier dorment mieux seules. Elles sont généralement plus sensibles aux bruits et aux mouvements et sont donc plus susceptibles d’être gênées par un(e) partenaire agité(e).

Des études ont montré que les femmes dorment généralement mieux et sont plus reposées au réveil lorsqu’elles dorment seules. Pexels/Eugenia Remark

Bon pour l’épanouissement sexuel

Ainsi, au lieu de se réveiller de mauvaise humeur tous les matins après une mauvaise nuit de sommeil, le fait de faire chambre à part peut même se révéler salvateur pour un couple. «La nouvelle routine de sommeil peut dynamiser une relation dans la mesure où on y injecte de la variété et que l’on teste quelque chose de nouveau», explique Julien Haas, en ajoutant que «cela peut même être bon pour l’épanouissement sexuel parce qu’on prend consciemment du temps pour cela». Il peut donc être excitant de passer rendre une petite visite à son/sa partenaire dans la chambre voisine, le soir.

Les inconvénients de faire chambre à part

Mais le sleep divorce peut aussi avoir des inconvénients. «Quand on fait chambre à part en raison d’une relation conflictuelle, cela peut augmenter la distance émotionnelle», selon l’expert en relations. Dormir seul(e) peut donc aussi être un moyen apparemment simple d’éviter les conflits et les angoisses. «Dans ce cas, une thérapie de couple sera sans doute plus bénéfique à long terme que de faire chambre à part», précise l’expert.

Le fait qu’une personne ait un plus grand besoin d’intimité peut également mener à un déséquilibre et à une frustration. «C’est pourquoi il est extrêmement important de connaître ses propres besoins et de pouvoir les communiquer clairement», explique Julien Haas. Y compris, notamment, lorsque les choses ne vont plus aussi bien au bout d’un moment. Dans ce cas, la solution intermédiaire pourrait être de passer une nuit sur deux environ ensemble et de faire chambre à part les autres nuits.

Le coach en relations amoureuses a, quant à lui, une préférence pour le partage du même lit: «Personnellement, je trouve que c’est merveilleux de partager et de vivre l’intimité».