Fribourg - «Faire de la monnaie pour le parcmètre n’est pas une excuse valable»

Les faits se sont déroulés le 8 juillet 2020. Ce jour-là, un Fribourgeois a stationné son véhicule sur le parking de la gare. Comme il n’avait pas de quoi alimenter l’horodateur, il est allé faire de la monnaie au kiosque, juste en face. En revenant à sa voiture, un policier local était déjà sur le point d’imprimer une amende. Lorsqu’il a expliqué la situation, le policier lui a répondu que se rendre à un kiosque pour faire de la monnaie n’était pas une excuse valable et que «l’amende était dès lors justifiée», peut-on lire dans une ordonnance pénale.

À partir de là, les deux versions divergent. L’automobiliste affirme être resté courtois et être simplement remonté dans sa voiture, «déçu par la réaction de l’agent». Le policier lui aurait alors balancé l’amende par la fenêtre, côté conducteur, en lui disant: «Tiens, sale connard.» Choqué, le trentenaire serait alors ressorti pour annoncer au policier qu’il allait porter plainte, ce qu’il a fait le jour même. Le policier lui aurait alors rétorqué, sur un ton arrogant, qu’il se demandait «qui des deux allait être cru devant un juge».

Deux versions que tout oppose

Une semaine plus tard, la gendarmerie a interrogé le supérieur du policier, qui était au courant de l’altercation. Et, finalement, le 20 juillet, l’agent a, à son tour, porté plainte pour injures contre l’automobiliste. Lors de son audition, il a expliqué exactement l’inverse. C’est lui qui serait resté poli et l’homme qu’il a amendé l’aurait insulté. À la demande du procureur, la gendarmerie a encore auditionné le collègue du policier le 14 janvier. Il a confirmé la version de son camarade de profession.