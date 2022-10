Israël : Faire des bébés avec le sperme de soldats tués

«Amit était toute ma vie. Aujourd’hui encore, je ne peux pas prononcer le mot mort», raconte le père de 53 ans, dans son appartement de Ramat Gan en banlieue de Tel-Aviv. Il ne reste plus un centimètre de la chambre de son fils qui ne soit pas recouvert de portraits ou dessins à son effigie. Sur son lit aussi, des t-shirts floqués de sa photo, et un journal avec son père en Une, posant avec quelques uns des 50 bébés baptisés «Amit» depuis sa mort.

«Obligation morale»

Zvi Hauser, député de droite et porteur du texte, en convient: l’idée peut paraître au mieux étrange, au pire choquante. Mais il assure que son projet prévoit un cadre légal pour empêcher toute dérive, basé sur le consentement du soldat et un contrôle minutieux des dossiers des femmes voulant réaliser la FIV. La loi s’appliquera à tous les décès mais a été initiée pour répondre aux cas spécifiques des soldats, explique M. Hauser.

«Quand on meurt dans un accident de voiture, on a décidé d’être sur la route. Quand on est tué à l’armée, c’est l’armée qui a décidé que vous soyez là-bas», dit-il à l’AFP. «On vous doit quelque chose et pas seulement de l’argent». Irit Oren Gunders, directrice d’une association de soutien aux proches de soldats tués, parle d’une «obligation morale» pour permettre d’assurer une «continuité» familiale, quitte à donner naissance à des orphelins de père.