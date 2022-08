«Bon débarras»Faire du neuf avec du vieux

Dans chacune d’entre elles, le responsable des lieux aura une quinzaine de jours pour mettre de côté quelques pépites parmi des tonnes de déchets. Mais avant ça, il ira visiter les ateliers des protagonistes pour s’inspirer de leur univers et savoir quoi dénicher parmi les encombrants destinés à disparaître. L’idée est de réparer ce qui peut l’être, recycler et trouver l’inspiration pour transformer les objets abandonnés en quelque chose d’utile. Les sept déchetteries et les artisans, venant de plusieurs cantons romands, vont-ils réussir à relever ce challenge? Notons que dans cette saison, ils travailleront aussi sur de la ferraille et pas seulement sur des meubles en bois.

Selon la RTS, l’écologie est primordiale pour notre planète et le recyclage d’objets usagés intéresse toutes les générations. Valérie Rusca, productrice de «Bon Débarras!», espère faire passer un message avec cette série: «Sans vouloir donner de leçons aux gens, on veut leur montrer comment fonctionnent les déchetteries et pourquoi on trie. Le but est de recycler un maximum de choses pour les faire revivre de manière sympa et originale.» Une saison 3 est-elle envisageable? «Il y a toutes les chances que ça se fasse, confie la Genevoise. Cela serait au niveau national cette fois. L’idée serait d’aller voir comment ça se passe au Tessin, dans les Grisons et en Suisse alémanique.»