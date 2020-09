Faire du sport masqué sans étouffer

Pouvoir respirer au mieux tout en faisant de l’exercice, voici la promesse des masques des marques de sport. Elles veulent offrir une expérience radicalement différente de celle d’un masque jetable ou de celle d’un masque en tissu classique. Asics par exemple, a conçu un modèle fait spécifiquement pour les coureurs. Il offre plus d’espace pour respirer fort et des aérations stratégiquement placées permettant à l’air de circuler sans pour autant répandre de gouttelettes. Ce masque a été fait dans un tissu lavable et hydrofuge, composé à 31% de matériaux recyclés.

Le masque Asics, spécialement conçu pour les amateurs de course à pied. Asics

D’autres marques comme Under Armour veulent également aider à assurer la sécurité des athlètes. L’équipementier américain commercialise un modèle composé d’une couche de tissu respirant, efficace pour empêcher l’humidité et la sueur de passer, et une couche conçue avec la technologie antimicrobienne qui empêche la croissance des bactéries sur le masque. La coque extérieure est également résistante à l’eau.

Le masque Under Armour concurrence directement le modèle Asics. Under Armour

Moins sophistiqués, les masques Reebok et Adidas. Et ça se ressent dans le prix. Ils sont deux fois moins chers que les modèles Asics et Under Armour. Fabriqués dans un tissu certes respirant, ils sont recommandés pour des sports plus doux, comme le yoga.

Le masque Adidas est fabriqué à partir de matériaux recyclés. Adidas