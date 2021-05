Suisse  - Faire garder ses enfants et payer moins d’impôts 

À plus long terme, on peut même s’attendre à ce que l’effet positif sur l’emploi compense la diminution des recettes (Photo d’illustration)

Pour la Confédération, cette initiative parlementaire entraînerait une diminution des recettes de l’ordre de 10 millions de francs, selon une estimation grossière. En revanche, cette modification élimine un effet dissuasif du système fiscal sur l’exercice d’une activité lucrative et cherche à combattre la pénurie de personnel qualifié en Suisse. Aussi, elle améliore la compatibilité entre vie professionnelle et vie familiale. À plus long terme, on peut même s’attendre à ce que l’effet positif sur l’emploi compense la diminution des recettes, voire que la mesure crée de nouvelles recettes pour le fisc et les assurances sociales.