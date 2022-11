Santé mentale: Faire le ménage, c’est bon pour le moral!

Certaines personnes aiment passer l’aspirateur lorsqu’elles sont stressées, en colère ou anxieuses. Ou rangent les placards, nettoient le four à fond, font le tri dans leur garde-robe… pour se sentir beaucoup mieux après. Mais pourquoi faire le ménage est-il aussi efficace contre le stress et l’anxiété? Les raisons sont multiples.

Une distraction pour l’esprit

Quand l’esprit est pris dans un tourbillon de pensées négatives et qu’il devient impossible de se concentrer sur quoi que ce soit d’autre, il faut une distraction. Faire le ménage est un mécanisme d’adaptation relativement sain, à condition qu’il ne devienne pas obsessionnel. Pour de nombreuses personnes, exécuter des mouvements répétitifs qu’impliquent notamment le fait de nettoyer a quelque chose de l’ordre de la méditation. Cela permet éventuellement de se recentrer et de sortir d’un cycle négatif – et d’avoir en prime des carreaux propres.

Le côté apaisant du rangement

Des plans de travail dégagés ont un effet apaisant, tout comme des affaires bien triées. Cela permet, par ailleurs, de mieux nettoyer les surfaces. Pexels / Sarah Chai

Pièces en désordre, bazar, pile d’assiettes dans l’évier: rien que la vision dérange. Quiconque évolue dans un environnement dans lequel règne le chaos peut se sentir débordé, en perte de contrôle, alors qu’un plan de travail bien rangé, où chaque ustensile est à sa place, fait du bien au cerveau et permet de mieux se concentrer et de faire le tri dans ses pensées.

Logement propre = logement sain

Mais ranger va au-delà du fait de mettre de l’ordre dans ses affaires et de faire le tri dans son réfrigérateur. Un logement plus propre est en principe plus sain qu’un logement en désordre. Il y a moins de poussière, de bactéries, de moisissures et d’autres allergènes susceptibles d’avoir un impact négatif sur la santé. Et qui dit corps sain, dit esprit sain!

Un sentiment d’accomplissement

S’atteler à une tâche désagréable ou repoussée active le centre de récompense dans le cerveau. Pexels / Cottonbro

La distraction est tout aussi importante que le résultat. Certes, il est possible de se distraire en regardant la télévision, mais cela ne permet pas d’admirer le fruit de son travail par la suite. Vous avez enfin fini par faire le tri dans vos vêtements ou rangé la cave? Une tâche que vous remettez depuis longtemps à plus tard? Félicitations! Cela procure un sentiment très agréable dont l’effet perdure un certain temps.

Le ménage, c’est du sport!

En plus de son effet bénéfique sur l’état d’esprit, le fait de faire le ménage a également un effet positif sur le corps: certaines tâches de nettoyage sont assez fatigantes et ont un effet similaire à celui d’une séance de sport. Cela permet de dépenser son trop plein d’énergie, de brûler des calories et de stimuler sa circulation sanguine.

