Prix de l’essence : Faire le plein en France oui, jouer les écureuils non

«Je suis sidéré. Remplir six bidons d’essence, vu le monde qui attendait à la station, quel manque de solidarité.» Mardi passé, un lecteur a été ulcéré de voir un conducteur suisse faire le plein de sa voiture à Gex (F) et de continuer avec les jerricans qu’il avait dans son coffre. Ce jour-là, l’essence était affichée à 1,43 euro, donc bien en dessous des prix pratiqués par les stations-services suisses. Le lecteur estime que ce comportement aurait pu priver les autres clients de carburant. En effet, plusieurs points de vente français proches de la frontière ont été récemment contraints de fermer provisoirement, leurs cuves étant à sec, comme le racontait «Le Temps» jeudi.

Outre l’agacement qu’a pu causer l’automobiliste suisse, ce dernier s’est aussi exposé à des sanctions. En effet, même s’il y a de nombreuses raisons pour remplir des bidons de carburant, celle qui vient en premier à l’esprit est que le conducteur a voulu rentabiliser son déplacement en ramenant quelques réserves chez lui. Or ce genre d’importation est illégale. Ou plutôt, «comme pour la viande, par exemple, elle est soumise à des taxes et droits de douanes une fois la franchise autorisée dépassée», note Donatella Del Vecchio, porte-parole de l’Administration fédérale des douanes.

Il faudra payer la TVA et 75 centimes par litre

Au-delà, il faut déclarer cette importation aux douaniers. Qui factureront la TVA sur le montant payé en France, ainsi que 75 centimes par litre. Suivant la quantité transportée, le jeu n’en vaudra peut-être plus la chandelle. Et ceux qui voudraient essayer de passer en douce et qui se feraient pincer devront, en plus, s’acquitter d’une amende.