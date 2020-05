Actualisé 15.05.2020 à 06:49

Yoann Provenzano

«Faire partie de l’Eurovision, c’est trop bien»

L’humoriste Yoann Provenzano sera aux côtés de Jean-Marc Richard pour coanimer une édition spéciale de l’Eurovision durant laquelle personne ne sera noté.

de Julienne Farine

Il aurait dû partir à Rotterdam, aux Pays-Bas pour commenter ce qui est l’une des émissions de télévision les plus regardées dans le monde. Le Covid-19 en a décidé autrement puisque le concours Eurovision de la chanson a été annulé. Mais Yoann Provenzano n’a pas dit son dernier mot avec l’organisation d’une soirée spéciale en l’honneur des soignants et intitulée «Eurovision, Europe Shine A Light». Elle lui permettra tout de même d’un peu vivre l’ambiance unique du concours, mais à distance et sans notes. En effet, les 41 artistes, dont le Fribourgeois Gjon’s Tears, qui auraient dû se produire pour tenter de remporter le titre proposeront des extraits de leur chanson ainsi que des messages vidéos.

Apporter une touche humoristique

L’humoriste vaudois de 28 ans ne sait pas exactement pourquoi c’est lui qui a été choisi par la RTS pour succéder à Bastian Baker au micro et aux côtés de Jean-Marc Richard. «Ils voulaient peut-être une personne extérieure au monde de la musique et se sont dit que je pouvais apporter une touche humoristique à ce concours. Je pense qu’il y avait aussi une volonté de toucher un public plus jeune qui ne regarde pas forcément l’Eurovision», confie-t-il.

Cette émission, Yoann la regardait beaucoup quand il était petit et il s’y est remis en 2019, parce que Bastian Baker est un de ses potes et qu’il voulait voir ce que ça donnait. «C’est quand même une grosse machine l’Eurovision, un monstre de la télévision. En faire partie, c’est trop bien. C’est une belle case à cocher», se réjouit-il.

Un sacré premier pas

Bien qu’il coanime la matinale de Couleur 3 avec Laura Chaignat chaque matin, le jeune homme ne se sent pas forcément pertinent dans le rôle d’un animateur à la télévision: «J’ai toujours été plus dans la blague, la réaction et la punchline que dans l’animation pure. Je ne me sens pas à l’aise dans ce domaine pour l’instant, mais peut-être que l’Eurovision sera une super expérience. Quoi qu’il en soit, ce sera un premier pas et c’est quand même un sacré pas!»