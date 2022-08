Droits populaires: Faire revoter le peuple: mauvais perdants, peureux gagnants 

Les signatures étant déposées, l’initiative anti-F-35 ira aux urnes et il existe le risque que le peuple refuse les F-35 après que le Conseil fédéral signe les contrats d’achat. Il y a néanmoins une manœuvre que le Parlement peut actionner: déclarer nulle une initiative populaire et ne pas la soumettre au peuple. Un exemple, déjà dans le domaine militaire: en décembre 1955, l’initiative «pour la réduction temporaire des dépenses militaires» a été déclarée nulle. Une des raisons était d’ordre chronologique. Le texte exigeait de réduire de 50% les dépenses militaires en 1955. Or, déposé fin 1954, il n’était tout simplement plus possible de le mettre en œuvre si tant est que le peuple l’ait accepté.