France : «Faire sauter» des mosquées: une investiture RN retirée en Corrèze

Une candidate du parti d’extrême-droite aux élections départementales ainsi que son conjoint risquent l’exclusion après la découverte d’anciens tweets racistes.

Danièle Delavaud et son conjoint Jacky seront convoqués devant la commission des conflits du parti RN.

Le RN a retiré mardi l’investiture d’une candidate, qui sera convoquée en vue d’une possible exclusion, aux élections départementales en Corrèze après la découverte de propos «inacceptables» sur Twitter en 2017 où elle évoquait le fait de «faire sauter» des mosquées, a-t-on appris vendredi auprès des instances locales.

Le parti d’extrême droite a retiré les investitures de Danièle Delavaud et son conjoint Jacky qui se présentaient respectivement en tant que titulaire et suppléant sur le canton d’Uzerche, a appris un correspondant de l’AFP auprès du délégué départemental du Rassemblement National Valéry Elophe, confirmant une information de la radio France bleu Limousin .

«Convoquée dès que possible»

Dans ces tweets publiés en octobre et novembre 2017, notamment en réponse à Nadine Morano (LR), on peut y lire : «Qu’on arrête de construire des mosquées je suis ok pour les faire sauter», «Flash ball..... ne vous gênez pas les CRS bimbardez-les vous avez le soutien des français (sic)".