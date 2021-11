Commerce : Faire ses courses sans passer par la caisse à Migros

Sous peu, il sera possible de scanner et de payer ses produits avec son smartphone, via l’application Migros, puis de quitter directement le magasin. Sans passer ni par une caisse ni par une borne de paiement.

Votre smartphone sert d’appareil de scannage et de paiement. Migros

Aujourd’hui déjà, Migros propose à sa clientèle de nombreuses possibilités d’achat et de paiement. Parmi elles, on trouve le paiement à la caisse, mais aussi les services Subito tels que le Self-checkout, où l’on scanne soi-même ses produits à un terminal ou le Self-scanning, où l’on scanne ses articles directement en rayon, avec un terminal portatif, avant de les déposer dans son cabas. Sous peu, le client se verra proposer l’offre subitoGo.

D’ici au printemps 2022, la plupart des magasins Migros proposeront le nouveau système et les succursales offrant cette option seront répertoriées. Concrètement, avec l’app Migros, le client scanne le produit, gère les bons de fidélité et, une fois ses courses terminées, procède au paiement. Il peut alors quitter le magasin sans autre formalité avec son ticket de caisse numérique dans son téléphone.