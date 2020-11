Dans le douzième épisode et dernier épisode paru en date de cet article de la saga Disney + « Le Mandalorien » , intitulé « Le Siège » , la mascotte préférée d’internet, Baby Yoda, subtilise les macarons bleus d’un de ses camarades de classe grâce à la force.

Coup de chance ou coup marketing, l’entreprise américaine William Sonoma a annoncé désormais vendre ces macarons à la française dans ses commerces. Intitulés « Nevarro Nummies » , ces macarons aux amandes sont dotés d’une « saveur galactique » ainsi qu’un goût vanille.

Le tout pour la somme rondelette de 49 $ la boîte de douze! Un prix très surfait, même pour des macarons. D’où l’idée de les faire soi-même!

William Sonoma

Car faire des macarons, même bleus, ce n’est pas si compliqué!

Il faut dire que l’image de marque des macarons n’aide pas à imaginer qu’on puisse les pâtisser nous-même. Et pourtant…

Pour réaliser des macarons galactiques parfumés à la vanille, comme c’est le cas ici, il vous faudra:

75 g de poudre d’amandes

75 g de sucre semoule

75 g de sucre glace

2 blancs d’œufs

18 g d’eau

110 g de chocolat blanc

140 g de crème entière

2 gousses de vanille

Du colorant alimentaire bleu

Du colorant alimentaire jaune

Attention, il faut réaliser la ganache au moins 24 h à l’avance.

La clé d’une belle coque de macaron, c’est la meringue. Celle qui marche le mieux pour les macarons, c’est la meringue italienne, soit celle avec un sucre cuit à 118 °C. On fera donc cuire l’eau et le sucre en poudre dans une casserole, jusqu’à ce que le mélange atteigne la température souhaitée. On montera à côté les blancs au fouet et on versera ce sirop encore chaud dessus, tout doucement pour ne pas faire cuire les blancs. Une fois le sirop incorporé aux blancs, on fouettera jusqu’à ce que le mélange refroidisse.

À part, on va tamiser la poudre d’amandes et le sucre glace. Et on va incorporer les blancs montés aux poudres, en «macaronnant», soit en mélangeant à la spatule plate, en remontant de bas en haut. C’est à ce moment qu’on va ajouter les colorants. Pour obtenir ce bleu froid, il faudra sans doute une dizaine de gouttes de bleu et deux gouttes de jaune. À tester à côté, pour trouver le bon ton.

Le signe caractéristique qui détermine que la masse est prête, c’est quand elle fait le ruban sur la spatule. C’est-à-dire que lorsqu’on la prend avec notre ustensile, elle coule en faisant un épais ruban. Elle doit être brillante, mais pas trop liquide.

Il ne reste alors qu’à dresser ces coques à la poche à douille sur une plaque chemisée d’un papier sulfurisé. On fera retomber la plaque 2-3 fois pour écarter les bulles d’air! Et on laisse croûter 30 minutes à température ambiante avant cuisson 10 à 12 minutes à 160 °C dans le four.

Pour la ganache, on portera à ébullition la crème avec les gousses de vanilles ouvertes en longueur et grattées. On laissera infuser 30 minutes. On peut teindre la ganache, du même bleu que les macarons, si on veut. Puis on va fondre le chocolat blanc concassé au bain-marie, avant d’y verser la crème. Mixez si besoin. On va laisser cette ganache prendre au frigo toute une nuit. Une fois la nuit passée au frigo, on fouettera cette ganache encore bien froide pour la faire monter. Elle va prendre, comme une mayonnaise et devenir plus légère. Il ne restera alors qu’à décoller les coques de macarons froides du papier et dresser la ganache au milieu à la poche.