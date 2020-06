Football

Faire son coming out, pas une bonne idée selon Kroos

Dans une entrevue accordée au magazine GQ, l’Allemand Toni Kroos a expliqué pourquoi il ne conseillerait pas à un joueur homosexuel de faire son coming out.

Toni Kroos (30 ans) fait la couverture de la version allemande de juillet du magazine GQ consacrée au mouvement LGBT. Interrogé au sujet de l’homosexualité dans le monde du football, le milieu de terrain du Real Madrid et de l’équipe d’Allemagne a donné son avis concernant les difficultés auxquelles un joueur de foot pourrait être confronté s’il venait à faire son coming out.

L’international allemand a d’ailleurs déconseillé à un joueur en activité de déclarer publiquement son homosexualité. «Sur le terrain, certains mots sont utilisés, dans les tribunes aussi et je ne pourrais pas garantir que certaines personnes ne se sentent pas insultées et dévalorisées, a prévenu le champion du monde 2014. Ce n’est pas acceptable et je suis sûr que si un joueur pro déclarait son homosexualité, il aurait beaucoup de soutien. Par contre, dans un stade rempli de supporters adverses, je doute que ce soit aussi le cas. C’est à l’appréciation de chacun de savoir s’il y aurait davantage d’éléments positifs ou négatifs à faire son coming out, mais même aujourd’hui, je pense qu’il n’y aurait malheureusement pas que des avantages à le faire.»