Multigaming : «Faire vivre au public romand les émotions incroyables de l’e-sport»

Ce week-end, huit équipes romandes de six joueurs s’affronteront ainsi sur «Valorant», «League of Legends» et «Rocket League». Les gamers devront être polyvalents en passant d’un jeu à l’autre, les deux premiers se disputant par équipes de cinq. Parmi les teams in­vitées figurent le Lausanne-­Sport Esports , les Neuchâtelois d’Aopik Xamax, les Genevois de Dive Esports ou la structure fribourgeoise Noetic .

Programme copieux

Les matches de groupes se dérouleront ce samedi de 9h15 à 19h30, et les demi-finales et finales dimanche aux mêmes horaires. Toute la compétition sera à suivre en direct sur Twitch. Le cash prize total sera de 2500 francs. «Le programme sera très rythmé et il y aura toujours des matches à suivre en direct, on peut donc arriver sur le stream à n’importe quel moment, explique Nicolas Vial. Les commentaires seront détendus, alternant entre didactique et tryhard. Pas besoin d’être aguerri sur ces jeux pour apprécier!»