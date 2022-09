Genève : Faire voter et élire les étrangers: l’initiative a abouti

Les initiants souhaitent que les étrangers puissent voter et être élus au niveau cantonal.

Le Conseil d’Etat a constaté ce mercredi l’aboutissement de l’initiative constitutionnelle «Une vie ici. Une voix ici. Renforçons notre démocratie». Ce texte vise à conférer les droits de vote mais aussi d’éligibilité aux étrangers domiciliés depuis huit ans dans le canton. Il a été porté par diverses associations, les syndicats et les partis de gauche. Pour l’heure, les étrangers disposent au bout du lac du seul droit de vote au niveau communal, et ce depuis 2005 et l’acceptation par le peuple de l’initiative «J’y vis, j’y vote».