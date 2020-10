Pas besoin d’être un grand chef pour faire un mélange de noix pour l’apéro. C’est même une très bonne idée pour en avoir enfin un qui soit bon! Parce qu’avouons-le: ces mélanges sont souvent décevants, alors qu’ils coûtent facilement le double du produit brut sans assaisonnement! Voici donc quatre recettes qui valent le coup.

Au sirop d’érable et herbettes

Des noix de pécan, des amandes et des noix, juste enrobées dans un trait de sirop d’érable, d’huile d’olive, quelques herbes séchées (romarin et thym ou juste du mélange provençal) et du poivre de cayenne. On passe le tout au four, à 170 °C, 15 minutes pour les torréfier! On fait refroidir en retirant dans un saladier et on sale et poivre!

Avec des algues nori toastées

La clé de ce mélange, ce sont les algues. Dans cette recette, piquée sur le site de Bonappetit.com, on va mélanger toutes les noix qu’il vous plaira de manger, avec quelques graines de sésames, un trait d’huile d’olive, des flocons de piment et deux cuillères à café de miel (pour environ 200 g de noix). On cuit, là aussi, à 170-175 °C sur plaque avec papier cuisson. Environ 15 minutes jusqu’à légère coloration. En attendant, on peut moudre deux feuilles d’algue nori. Soit au mortier, soit à la main dans un saladier. Attention, l’idée c’est d’avoir des feuilles d’algues bien séchées! Pour ce faire, on va passer les feuilles de nori, d’avant en arrière sur un toaster allumé… Oui, c’est une technique qui paraît bizarre, mais ça marche! On fera ça jusqu’à ce que la feuille se rigidifie et qu’on sente l’odeur des algues. On peut aussi le faire sur une plaque de cuisson, sur le feu minimum. Cette façon de «toaster» les algues permettra de faire sortir les arômes et d’avoir des algues croustillantes. Reste plus qu’à sortir les noix du four et y ajouter les algues! Une fois froid, c’est prêt!

Thym paprika

Mélangez trois cuillères à soupe de sucre, avec environ 1 cuillère à café de paprika et du thym frais émincé. On ajoute une tombée de cannelle et du poivre. On sélectionne des noix (amandes, pécan, cajou, pistaches et/ou noisettes), environ 400 grammes auxquelles on va ajouter un blanc d’ œ uf juste battu pour qu’il se détende. On incorpore le mélange d’épices. Bien mélanger. Puis colorer au four, toujours à 170 °C, environ 15 minutes , jusqu’à coloration. Refroidir et servir!

Simplement au romarin