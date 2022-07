Montreux Jazz Festival : Faisant fi de la foule, un couple fait des galipettes en plein festival

«Oui, le festival a été mis au courant de l’existence de cette vidéo», confirme Kevin Donnet, responsable communication du Montreux Jazz Festival, mi-figue mi-raisin au bout du fil. Le clip d’une dizaine de secondes, capturé depuis les quais de Montreux, montre un homme et une femme au coin d’une des terrasses du festival, elle robe relevée et culotte baissée, lui braguette ouverte et engin dégainé.

«Un peu de bienséance»

«Je pense que c’était hier, mais en tant que staff on ne peut pas tout voir, réagit un membre du staff du Montreux Jazz sous couvert d’anonymat. Ça me dégoute, les gens n’ont aucun respect. Visiblement, ils ne peuvent pas attendre de rentrer chez eux.» Un autre membre du staff se marre: «Je trouve ça couillu, après deux ans de pandémie, c’est une forme de célébration de la vie!» analyse-t-il.

Une amende est possible

Il est toutefois contraire à la loi de s’ébattre en public. Des faits comparables s’étaient déroulés à Genève une nuit de 2017, alors qu’un homme et une femme tous deux avinés avait eu une relation sexuelle en pleine rue, sur un scooter, entourés de passants parfois amusés parfois choqués. Certains étaient intervenus et le ton était monté, jusqu’à l’intervention de la police. «Ils pourraient être poursuivis pour la violation de l’article 198 du code pénal suisse et écoper d’une amende», avait alors précisé le porte-parole de la police genevoise. Il s’agirait alors d’une «contravention contre l’intégrité sexuelle et désagrément causé par la confrontation à un acte sexuel».