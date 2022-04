Ofenbach et Kungs attendus à Haute-Nendaz

Haute-Nendaz (VS) : Faiseurs de tubes pour clore la saison

Le duo de DJ Ofenbach jouera «Katchi», «Be Mine» et ses autres hits le samedi 16 avril 2022 à Haute-Nendaz.

Les potes d’enfance César et Dorian, qui forment Ofenbach, ont connu leur premier succès mondial en 2016 avec «Be Mine».

Le Nendaz Snow Vibes Festival a vu grand pour célébrer la fin de la saison de ski. Dans un décor paradisiaque, avec palmiers et jacuzzis, l’événement accueillera les amateurs de tubes électroniques sur un dancefloor de 200 m², monté à 2200 mètres d’altitude, au sommet de la télécabine d’Haute-Nendaz.

Derrière les platines, on retrouvera dès midi Ofenbach. Avec ses titres «Be Mine», «Katchi», «Head Shoulders Knees & Toes» ou encore «Wasted Love», le duo parisien de DJ empile les cartons radiophoniques depuis presque six ans. Le dernier single en date, «Hurricane», de César et Dorian, tous deux 27 ans, n’est pas en reste. Il approche les 60 millions d’écoutes sur Spotify alors qu’il n’est sorti qu’en septembre 2021. Il faut dire que les ex-rockers ont travaillé pour ce morceau avec la chanteuse Ella Henderson, dont l’incroyable voix a déjà fait mouche sur des productions à Kygo, Jax Jones, Sigala ou encore Sam Feldt.