Fait rare: un chacal doré nez-à-nez avec une piétonne

Gerard Menvussa 05.06.2020 à 12:27

Quelle inconscience totale d'en faire un article. Maintenant on va commencer à le traquer ou à lui mettre tout et n'importe quoi sur le dos! Cette dame aurait pu tout simplement montrer ses photos au garde-chasse et punktschluss. Mais non... elle s'empresse d'en avertir la presse dans l'espoir de gagner 50.- et de nuire à ce magnifique animal.