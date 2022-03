Guerre en Ukraine : «Faites ce que vous voulez de moi. Je n’ai plus rien à perdre»

Le sort d’une mère et de ses deux enfants, tués par un tir de mortier russe en fuyant Irpin dimanche, a bouleversé le monde entier. Le mari et père des victimes témoigne.

Les images, insoutenables, ont ébranlé le monde entier. Dimanche à Irpin, une famille qui tentait de fuir une ville assiégée a été terrassée par un tir de mortier russe. Tetiana Perebyynis, 43 ans, ses deux enfants de 18 et 9 ans et un paroissien de 26 ans qui les accompagnait sont morts sur un trottoir. L’un de leurs deux chiens a également été tué. Serhiy, le père de famille, se trouvait alors dans l’est de l’Ukraine pour aider sa mère. Selon le «New York Times», l’Ukrainien de 43 ans a appris sur Twitter le décès de la prunelle de ses yeux. En larmes, il raconte avoir demandé pardon à son épouse la veille de son décès.

«Je lui ai dit: Pardonne-moi de ne pas avoir pu vous défendre. J’ai essayé de m’occuper d’une personne et cela veut dire que je ne peux pas vous protéger», confie-t-il au quotidien new-yorkais. Sa femme lui a alors répondu: «Ne t’inquiète pas, je vais sortir.» Tetiana et Serhiy s’étaient rencontrés au lycée mais s’étaient mis en couple des années plus tard après s’être retrouvés sur une piste de danse. Mariés en 2001, ils coulaient des jours heureux à Irpin, près de Kiev, avec Mykyta, Alisa et leurs deux chiens, Benz et Cake. Elle était comptable, il est programmateur informatique.

La petite Alisa avait 9 ans. Facebook

Effondré, Sherhiy a dû passer par la Russie et la Pologne pour retourner à Kiev. À la frontière russo-polonaise, des gardes russes l’ont interrogé, ont pris ses empreintes digitales et semblaient prêts à l’arrêter pour des raisons peu claires. «Toute ma famille est morte dans ce que vous appelez une opération spéciale et que nous appelons une guerre. Vous pouvez faire ce que vous voulez de moi. Je n’ai plus rien à perdre», leur a alors lancé l’Ukrainien.

Aujourd’hui, Serhiy estime qu’il était important que la mort de sa famille soit documentée en photos et en vidéos, aussi terribles soient ces images. «Le monde entier doit savoir ce qui se passe ici», explique le quadragénaire. Un avis que partage Lynsey Addario, la journaliste du «New York Times» qui a réalisé, au péril de sa vie, ces clichés ayant fait le tour du monde. «J’ai couru et j’ai vu cette famille étendue au sol. J’ai vu ces petites moon boots et cette doudoune. Il s’agit d’un crime de guerre. Je crois que c’est très important que les gens voient ces images», a-t-elle expliqué à CBS News.

Mykyta, 18 ans, est décédé avec sa mère et sa soeur. Facebook