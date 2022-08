cosmétiques, sport et mode: Faites comme JLo, sublimez votre popotin

Qu’on les montre sous des robes transparentes ou dans des bikinis minuscules, les fesses rebondies ont la cote.

Baume pour les fesses

Célèbre pour ses talents de chanteuse et d’actrice, mais aussi pour son fessier, Jennifer Lopez a décidé de lui dédier le premier soin pour le corps de sa gamme de cosmétiques, JLo Beauty. En effet, la jeune mariée de 53 ans commercialise, depuis mi-août, un baume pour les fesses, qui promet de raffermir et d’hydrater la peau ainsi que d’estomper les vergetures.

Masque pour le derrière

La marque américaine de cosmétiques Bawdy commercialise des masques pour les fesses. Ils s’appliquent sur le derrière le temps que les actifs fassent leur travail.

Sublimer son fessier avec un string

Les années 2000 étant toujours d’actualité, le string apparent fait lui aussi son retour. Des célébrités comme Bella Hadid et Lizzo ou la série «Euphoria» ont réhabilité cet accessoire. Sur TikTok, les filles dévoilent leur string et le hashtag #WhaleTail rassemble plus de 73 millions de vues.

Les bikinis strings sont également tendance cet été. Ils ont notamment été portés par Kim Kardashian ou Beyoncé.

Des exercices spécifiques

Pour que les exercices de fitness soient plus efficaces pour muscler son fessier, les élastiques et les lestes de chevilles sont conseillés. Combinés à des squats, des fentes et des levés de jambes, ces accessoires permettent d’ajouter de la résistance lors de la réalisation des mouvements. De son côté, le mannequin Bella Hadid utilise des poids et enchaîne les exercices de ballet et de musculation.

Boom de la chirurgie

Selon une étude de la Société internationale de chirurgie esthétique et plastique (ISAPS), publiée en 2020, les interventions chirurgicales pour augmenter le fessier sont en hausse, dans le monde. Elle était de 38,4% pour l’année 2019 et de 65,9% depuis 2015. Les liftings fessiers ont aussi augmenté: +25,5% en 2019 et +77,6% depuis 2015.