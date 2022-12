forme: Faites du sport en regardant Netflix

Plus question de faire défiler les épisodes des dernières séries sans bouger de la journée: cours de fitness, renforcement musculaire, yoga ou cardio se suivent devant la télévision. En collaborant avec le Nike Training Club, Netflix souhaite mettre ses abonnés au sport, en mettant en ligne plus de 30 heures d’exercices. Dès le 30 décembre, 46 épisodes, divisés en cinq programmes, seront disponibles en versions multilingues. La suite arrivera durant l’année 2023.

Inciter les téléspectateurs à bouger

«Ce n’est pas toujours facile de se motiver à faire du sport, mais l’idée de se dépasser puis de directement passer à l’une de vos séries préférées présente un certain intérêt. Maintenant, vous allez pouvoir le faire», écrit Netflix sur les réseaux sociaux. Ce programme a donc pour but d’inciter les téléspectateurs à bouger. Le géant du streaming tente également de faire oublier son image de plateforme réservée au binge-watching et à la flemmardise tout en concurrençant les applications sportives, comme Apple Fitness+.