Expérience amusante - Faites pétiller des fruits avec de la glace carbonique

En anglais, on appelle ça des fuzzy fruits. Pour les faire pétiller, on va devoir exposer les fruits à une forte dose de gaz carbonique. Comment? Tout simplement en les enfermant dans une boîte ou une glacière avec de la neige carbonique. Cette dernière ne fond pas comme de l’eau en passant à l’état liquide. Elle passe directement de l’état solide à l’état gazeux. Et ce gaz, qui est du CO₂, eh bien il va pénétrer les fruits et les rendre pétillants.

Comment faire?

Pour réaliser cette expérience amusante, il vous faudra des fruits. Nous avons testé avec des fraises, des framboises, des myrtilles, de l’orange, de la pastèque, de la grenade, de la pomme et des raisins. Mais l’effet est plus saisissant dans le raisin, les quartiers d’orange et la fraise. En bref, avec des fruits plutôt juteux.

En premier lieu, procurez-vous de la glace carbonique. Si possible en pellets. Il vous faudra aussi une glacière qui ferme bien. Et il faudra couper vos fruits en morceaux, s’ils sont gros. Détachez les quartiers des agrumes et coupez les grosses fraises en deux.

Ensuite, c’est assez simple: déposez vos fruits délicatement dans la glacière en laissant un espace libre d’un des côtés. Une fois les fruits bien en place, emballez dans un linge environ un kilo de glace carbonique et placez-le dans l’espace libre. Fermez la glacière et filmez-la entièrement avec du papier cellophane pour que rien ne s’échappe. Disposez la glacière dans un endroit bien ventilé et il ne reste alors plus qu’à attendre. Au moins 6 heures, mais toute une nuit c’est encore mieux.

Et c’est prêt! Vous pouvez goûter ces fruits «carbonisés» comme on pourrait dire. Normalement, vous devriez sentir un picotement sur la langue en croquant dans le fruit et le jus doit être gazeux, un peu comme un soda.

Attention toutefois, il faut se dépêcher, parce que plus le temps passe, plus le gaz carbonique va se retirer des fruits et l’effet disparaîtra.

C’est toutefois assez sympathique, que ce soit pour garnir un cocktail dans une soirée, juste déstabiliser vos convives ou encore amuser des enfants.