États-Unis : «Faites tout ce que vous pouvez»

Après sa défaite à l’élection présidentielle, Donald Trump a envoyé un mémo secret au Pentagone demandant le retrait des troupes américaines dans le monde entier.

Tout en s’évertuant à prouver que sa défaite face à Joe Biden était truquée, Donald Trump a tenté une autre manœuvre en secret. Le 9 novembre 2020, l’un des plus proches collaborateurs du président sortant a fait parvenir une note manuscrite au colonel Douglas Macgregor. «Voici ce que le président veut que vous fassiez», annonçait ce mémo secret. Dans ce texte, Donald Trump demandait au Pentagone de «nous faire sortir» d’Afghanistan, d’Irak et de Syrie, de «terminer le retrait d’Allemagne» et de «nous faire sortir» d’Afrique, selon Axios.