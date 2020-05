E-sport

Faker a prouvé qu'il est bien un extraterrestre

Le gamer sud-coréen a remporté un 9e titre de LCK sur «League of Legends», samedi. Tout simplement hallucinant.

Figure de l'e-sport et considéré comme le meilleur joueur de l'histoire de «League of Legends» («LoL»), Faker a écrit une nouvelle page de sa propre légende, samedi. Pilier de l'organisation T1 (anciennement SKT), le midlaner a remporté un 9e titre de LCK, le championnat sud-coréen, l'un des trois meilleurs du monde.

«Nous avons connu des hauts et des bas», a commenté la star sud-coréenne après sa victoire 3-0 contre Gen.G. «Ca fait bizarre d'être le plus vieux midlaner (ndlr: il aura 24 ans le 7 mai) et d'avoir autant de titres», lui qui a commencé à briller au firmament de «LoL» dès ses 17 ans. Cette victoire avait également un goût «étrange» pour lui, étant donné qu'elle s'est déroulée sans public, mais dans la salle habituelle de la LCK, contrairement au reste des play-off disputés à huis clos.