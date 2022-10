E-sport : Faker peut rêver d’un quatrième titre historique aux Worlds

Le Sud-Coréen et sa team, T1, ont atteint la finale du championnat du monde de «League of Legends», qu‘ils disputeront face à la surprise DRX.

Le meilleur joueur de l’histoire de «League of Legends» pourrait inscrire une ligne de plus à son incroyable palmarès. Faker et son équipe, T1, se sont qualifiés pour la finale des Worlds. En demi-finale, samedi, ils ont éliminé la seule équipe non coréenne encore en lice à ce stade de la compétition, les Nos 1 chinois JDG, sur le score de 3-1.