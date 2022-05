Jeux vidéo : «Fall Guys» arrive en free-to-play sur Switch et Xbox

Le populaire jeu de battle royale «Fall Guys: Ultimate Knockout», dont le studio a été acquis par Epic Games («Fortnite»), devient gratuit et débarque sur de nouvelles plateformes le 21 juin.

Bonnes nouvelles pour les fans de «Fall Guys: Ultimate Knockout». Lancé en 2020, le battle royale développé par Mediatonic, studio racheté par Epic Games («Fortnite») l’an dernier, s’offre un nouveau départ et un nouveau modèle d’affaires. Ses créateurs ont annoncé lundi que le jeu allait passer en free-to-play et débarquer sur de nouvelles plateformes à partir du 21 juin. Le titre mettra en effet les pieds sur Nintendo Switch, les consoles Xbox One et Xbox Series X|S de Microsoft, ainsi que l’Epic Game Store sur PC. Conséquence sur ordi, «Fall Guys: Ultimate Knockout» fera ses adieux à la plateforme Steam, comme l’avait fait le jeu de foot avec des voitures «Rocket League» du studio Psyonix avant lui. Les personnes qui l’avaient téléchargé sur ce support continueront néanmoins de recevoir des mises à jour.