Bâle-Campagne: Falu a retrouvé un octogénaire qui avait disparu

Falu et son maître.

Samedi après-midi, un homme de 85 ans a quitté son appartement de Laufen (BL) dans une direction inconnue. Peu après 19 h, des gens se sont inquiétés de sa disparition. Des recherches dans les environs immédiats du domicile sont toutefois restées infructueuses. C’est alors que Falu a été mobilisé. Ce braque hongrois à poil dur de 4 ans et demi, dont le nom complet est Falu von Haus Schladern, est un chien de recherche de personnes formé par la police de Bâle-Campagne. Son flair infaillible a pu suivre la piste de la personne disparue. En l’espace d’une demi-heure, le senior a finalement été retrouvé peu avant 22h15 à la périphérie de Laufen. Il était tombé et ne pouvait plus se relever seul. Le disparu a ensuite pu être ramené à son domicile dans de bonnes conditions. Une ambulance a été appelée pour un contrôle médical.